انت الأن تتابع خبر ’’تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط’’ خلطة تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة نمو بلا توقف بمكونات طبيعية منزلية فعالة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمثل الوظيفة الأولى الأساسية للرموش في حماية العيون من العوامل الخارجية قدر الإمكان، بينما تأتي الوظيفة الثانية كوظيفة جمالية، حيث تضفي على العين والوجه مظهراً جميلاً ومميزاً، خاصة إذا كانت الرموش طويلة وكثيفة، مما يجعل الشكل أكثر تميزًا ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على طبيعة شعر الرموش وتجعله ضعيفًا وقابلًا للتساقط بسهولة، مثل الاستخدام المتكرر للماسكارا وعدم إزالتها بشكل جيد أو نقص التغذية المناسبة للرموش، مما يؤثر سلبًا على الدورة الدموية فيها.

طرق تطويل وتكثيف الرموش

سنقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تهدف إلى تعزيز نمو الرموش وزيادة طولها، ومن بين هذه الوصفات:

الشاي الأخضر لتطويل الرموش

مكون طبيعي فعال في زيادة طول وكثافة الرموش في وقت قصير، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنح هذا التأثير لاستخدامه، نحتاج إلى أوراق الشاي الأخضر الطازجة، حيث نقوم بنقعها في الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد ذلك، نخرج الأوراق من الماء ونغلق العين، ثم نضع الأوراق بلطف على الجانبين لمدة نصف ساعة، مع تكرار العملية مرتين على الأقل خلال الأسبوع.

زيت جوز الهند لتكثيف الرموش

زيت جوز الهند يحتوي على واحد من الفيتامينات الأساسية للشعر، وهو فيتامين E، الذي يساعد في تكثيف الشعر وتطويله في فترة زمنية قصيرة لهذا السبب، يستخدم زيت جوز الهند في العديد من مستحضرات التجميل لتحقيق هذه الأهداف، ومع الاستخدام المتكرر، يصبح الرموش أكثر كثافة وطولًا لاستخدامه، نحتاج إلى فرشاة ماسكارا نظيفة وقديمة لتدليك الرموش بها عدة مرات يوميًا.

الألوفيرا لتطويل الرموش