انت الأن تتابع خبر إشعار هام من حساب المواطن حول متطلبات مستندات إثبات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حساب المواطن أنه يتعين على الأشخاص المستقلين تقديم مستندات تثبت استقلالية مسكنهم. تُشير استقلالية المسكن إلى امتلاك الشخص لوحدته السكنية الخاصة، سواء كانت إيجارا أو ملكا.

يعتبر الشخص المسجل في البرنامج كـ "شخص مستقل" وليس رب أسرة، مما يستدعي تقديم مستندات إضافية مع معلومات أخرى مثل إجمالي الدخل الشهري والممتلكات المحتملة. الهدف من ذلك هو ضمان استحقاق الدعم وقبول الأهلية عند اكتمال الوثائق المطلوبة.

ما هي مستندات إثبات استقلالية المسكن؟

لضمان قبول الأهلية وعدم توقف صرف دعم حساب المواطن، يتعين على المستفيدين تقديم أحد المستندات التالية:

عقد إيجار موحد: من منصة إيجار.

صك ملكية السكن: مرفق بشهادة إشغال أو مع فاتورة الكهرباء.

مشهد إثبات: من جامعة أو معهد أو كلية عسكرية.

عقد سكن أئمة المؤذنين.

عقد الإسكان التنموي: يجب أن يكون مسجلًا لدى الإسكان التنموي.

شروط أهلية حساب المواطن

تتضمن شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن ما يلي:

الجنسية السعودية: مع مراعاة الاستثناءات المحددة.

حساب بنكي نشط: باسم المستفيد.

تحقق صحة رقم الآيبان.

إثبات الاستقلالية: عبر الوثائق المذكورة سابقًا.

عدم تجاوز الحد المانع من الدعم.

الإفصاح عن جميع مصادر الدخل: أو الإعانات التي تم تلقيها من الدولة.

الإقامة الدائمة: داخل المملكة.

عدم التواجد في دور الإيواء أو الرعاية أو السجون.

كيفية الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أهليتهم من خلال الخطوات التالية: