شكرا لاهتمامك لمعرفة ballon d’or ماهي القناة المجانية التي تنقل حفل الكرة الذهبية 2024 ؟ .. الليلة مُفاجأة مدوية من العيار الثقيل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من الاشخاص والمتابعين حول معرفة حول معرفة ماهي القناة المجانية التي تنقل حفل الكرة الذهبية 2024 ؟، ومن المتوقع بان تاتي القنوات التي تقوم بعرض حفل الكرة الذهبية مجانية بالكامل من خلال عبر الشبكة المفتوحة للقنوات القطرية “BeIN Sports”، بالإضافة إلى قناة SSC 4 التابعة لمجموعة القنوات الرياضية السعودية “SSC”، وقناة “SSC” ومن المقرر بان الحفل في تمام الساعة ال9 مساءا بتوقيت القاهرة السعودية.

ماهي القناة المجانية التي تنقل حفل الكرة الذهبية 2024 ؟

ماهي القناة المجانية التي تنقل حفل الكرة الذهبية 2024 ؟، ومن المقرر بان يتم العرض عبر عدة قنوات فضائية مجانية، والتي قد أكدت قناة SSC السعودية أنها ستبث حفل الكرة الذهبية لعام 2024، حيث يتم عرض الحفل عبر عدة أقمار صناعية لتسهيل المتابعة للمشاهدين في الوطن العربي، فيما يلي ترددات قناة SSC السعودية الناقلة للحدث على مختلف الأقمار.

تردد قناة SSC السعودية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11585

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة القناة: HD

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11547.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 bein sportS على عرب سات

تردد القناة : 11566.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

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