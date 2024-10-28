التنمية الصناعية تطرح عددا من الوحدات كاملة التجهيزات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اليوم الأحد، طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الصغيرة المعدنى بمحافظة الفيوم، في إطار إستراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من المقرر سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتباراً من 28 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة ببنى سويف وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

الوحدات المطروحة لصناعات غذائية وهندسية وقوى بمساحة 648 م2 للوحدة وبتيسيرات اجرائية كبيرة

وأشارت يوسف إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع هندسية وقوى وغذائية، وتبلغ مساحة الوحدة 648 م2 كما يتمتع المجمع الصناعي المعدنى بالفيوم بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه)، مؤكدة أن الاولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتى اثبتت جديتها.

الطرح لعدد محدود من الوحدات بنظام الايجار او التمليك والاولوية لطلبات التوسع للمشروعات الجادة داخل المجمع

وأكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة في حالة التمليك للمستثمر الصناعي ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

وأضافت يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 500 جنيه فقط

وتوفر الهيئة من خلال موقعها الالكترونى www.ida.gov.eg والذي تم تدشين النسخة المطورة منه مؤخرا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر، ومعلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمع صناعي ب 15 محافظة.