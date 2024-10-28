تفاؤل داخل ريال مدريد بشأن حالة روديجر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات إصابة المدافع الألماني، أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، والتي تعرض لها أثناء مواجهة الكلاسيكو، أمام برشلونة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن روديجر يعاني من حمل عضلي زائد..

وأوضحت الصحيفة: “مشاركته ضد فالنسيا، في الجولة المقبلة من الليجا، ممكنة لكن ستبقى هناك شكوك حول لعبه بشكل أساسي حتى اللحظة الأخيرة”.

ونوهت الصحيفة: “️قرار مشاركة اللاعب ضد فالنسيا سيتم اتخاذه اعتماداً على كيفية تطور جاهزيته في الأيام القليلة المقبلة”.

وفي حال تأكد عدم جاهزيته لخوض اللقاء بشكل أساسي، فإن الفرنسي أوريلين تشواميني سيكون قلب الدفاع الثاني بجوار ميليتاو.

وأتمت الصحيفة: “لن يتم المخاطرة بإشراك روديجر في حال عدم وصوله للجاهزية المطلوبة، ولكن هناك تفاؤل بشأنه”.

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