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هانزي فليك مدرب الشهر في الليجا

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - كشفت رابطة الليجا، عن حصول الألماني، هانزي فليك، مدرب برشلونة، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقاد فليك برشلونة لتحقيق 3 انتصارات خلال الشهر الحالي في بطولة الليجا حيث تغلب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0، وعلى إشبيلية بنتيجة 5-1، وأخيراً فاز على ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 4-0.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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