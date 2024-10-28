هانزي فليك مدرب الشهر في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - كشفت رابطة الليجا، عن حصول الألماني، هانزي فليك، مدرب برشلونة، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقاد فليك برشلونة لتحقيق 3 انتصارات خلال الشهر الحالي في بطولة الليجا حيث تغلب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0، وعلى إشبيلية بنتيجة 5-1، وأخيراً فاز على ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 4-0.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.