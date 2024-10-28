اتحاد جدة أمام الجندل… التشكيل الرسمي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - يلتقي اتحاد جدة والجندل ابتداء من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.

وأعلن لوران بلان، مدرب اتحاد جدة التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء، والذي سيغيب عنه الفرنسي كريم بنزيما:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع : معاذ فقيهي، ماريو ميتاي، عبد الإله هوساوي ، مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو، كانتي، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي

الهجوم: صالح الشهري، عبد الرحمن العبود.