الكشف عن هوية النادي الذي يرغب بضم توتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن هوية النادي الذي يرغب بالتعاقد مع أسطورة نادي روما، توتي، كلاعب، رغم اعتزاله اللعب، قبل عدة سنوات.

وكان توتي صرح مؤخراً: “عودتي للعب كرة القدم ليست مزحة، لقد أخذت الأمر على محمل الجد، هناك فريقان يرغبان في ضمي”.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، فإن نادي كومو الذي يدربه الإسباني، سيسك فابريجاس هو من يرغب بالتعاقد مع توتي.

وكان توتي اعتزل كرة القدم، عام 2017، بعد مسيرة استمرت مع روما منذ عام 1993، وخاض خلال تلك الفترة 785 مباراة مع الذئاب، وسجل 307 هدفاً وقدم 207 تمريرة حاسمة.