نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يركز على ركلات الترجيح في مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخصص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جزءًا من مران الفريق اليوم الاثنين لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي.

ستُختتم تدريبات الأهلي في السادسة مساءً اليوم، قبل اللقاء المرتقب غدا في كأس إنتركونتيننتال للأندية.

تعتبر المباراة حاسمة للفريق، الذي يهدف إلى التأهل لنصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الأندية اللاتينية والشمالية.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المباراة ستشهد وقتًا إضافيا مدته 30 دقيقة على شوطين في حالة التعادل، مع إمكانية اللجوء لركلات الترجيح إذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي.

ومن المحدد أن يجري الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساءً باستاد القاهرة، بينما سيبدأ تدريب العين في تمام الساعة الثامنة مساءً.

