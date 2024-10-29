وزير الدفاع الإيراني: أضرار الهجوم الإسرائيلي كانت طفيفة وتم إصلاحها على الفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران لم يتسبب بسوى أضرار طفيفة، مشيرا إلى أن هذه الأضرار أُصلِحت على الفور بفضل القدرات العلمية لدى طهران.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني قال خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للطلاب غير الإيرانيين في جامعة الدفاع الوطني العليا: "الكيان الصهيوني انتهك جميع القوانين الدولية التي وضعت ظاهريا لحماية حقوق الإنسان والعدالة".

وأضاف: "في الهجوم الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ألحقوا أضرارا طفيفة، لكننا بفضل قدراتنا العلمية قمنا بإصلاحها واستبدالها فورا.. ولو كانت هذه القدرة العلمية بيد آخرين، لما سمحوا لنا بذلك".

وبحسب الوكالة أشار زاده وبحضور عدد من الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، إلى أن "الوجود الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وتحريض تايوان، والمضائق والممرات الدولية مثل مضيق باب المندب، وكذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يأتي في سياق الهيمنة الأمريكية الأحادية".

وتابع قائلا: "لذلك، ينبغي على الدول الساعية للعدالة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، أن تركز على تعزيز قواها العلمية والتعاون على رسم قواسمها المشتركة".

هذا وشنت إسرائيل غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت 26 أكتوبر في إطار الرد على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي وجهتها إيران بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

وأثار الهجوم ردود أفعال متناقضة داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية، بين من رآه "مناسبا"، وآخرين اعتبروه "غير كاف".

من جهتها أكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات في الوقت المناسب وحقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة.

فيما أعربت عدة دول وجهات عربية واسلامية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي واعتبرته انتهاكا لسيادة إيران وتهديدا للاستقرار في المنطقة.