نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زميل صلاح".. ريال مدريد يجهز 80 مليون يورو لضم الأباتشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الحديث قائم داخل قلعة نادي ريال مدريد الإسباني، عن التدعيمات القادمة لسد.جميع احتياجات الفريق في الفترة القادمة، في ظل الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الميرنجي خلال الكلاسيكو الأخير.

واكتسح نادي برشلونة الغريم التقليدي لنادي ريال مدريد، نظيره الملكي صاحب الأرض والجمهور بأربعة أهداف نظيفة في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

- ريال مدريد يلاحق أرنولد

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ريال مدريد على ضرورة ضم صفقات جديدة في بعض المراكز الهامة من بينها خط الدفاع ومركز الظهير الأيمن.

وكشف الصحفي التركي الشهير أكرم كونور في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن مسؤولي نادي ريال مدريد، أصبحوا في مقدمة صراع اللحاق بخطف توقيع الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول البالغ من العمر 26 عامًا.

وأكمل، ليفربول تحاول الوصول إلى إتفاق مع بيئة اللاعب من أجل تجديد عقده واستمراره مع الفريق.

ريال مدريد مستعد لدفع ما يقرب من 80 مليون يورو للحصول على خدمات نجم الريدز هذا الصيف مجانا.

