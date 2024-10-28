نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مبادرة "بداية".. أنشطة متنوعة للأطفال ضمن فعاليات الثقافة بالغردقة والقصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارا لأنشطة وزارة الثقافة في مبادرة "بداية"، شهد فرع ثقافة البحر الأحمر سلسلة من اللقاءات التثقيفية المتنوعة للرواد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

ورشة لتعليم مبادئ الفوتوشوب

وأقام قصر ثقافة الغردقة ورشة لتعليم مبادئ الفوتوشوب، قدمها الفنان حسام عبد الحميد، استعرض خلالها أساسيات الفوتوشوب واستخداماته، معرفا الحضور بالأدوات الأساسية للتصميم بشكل احترافي، مع بعض التطبيقات العملية.

كما نظم بيت ثقافة القصير بالتعاون مع الوحدة المحلية وجهاز شؤون البيئة، يوما ثقافيا بمشاركة الشباب والأطفال تضمن ورشة أداء حركي لذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف المدرب هنائي كمال، بالاضافة إلى ورشة فنية للفنانة ولاء شكري بعنوان "نهر النيل" بالتعاون مع المدرسة الثانوية الصناعية بنات.

أطفال اليوم هم قادة المستقبل

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير بالتعاون مع مدرسة الإعدادية بنات، مجلة حائط بعنوان "أطفال اليوم هم قادة المستقبل" بقيادة يمنى أبو الحجاج، لتعزيز الوعي القيادي لدى الأطفال.

ورش فنية

من ناحية أخرى وفي إطار خطط وزارة الثقافة لمتابعة الأنشطة الثقافية والتعرف على متطلبات المواقع، قام عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد رجب، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، بجولة تفقدية شملت عددا من المواقع الثقافية، منها قصر ثقافة رأس غارب، ومتابعة منتجات ورش الفنون التشكيلية ونشاط نادي العلوم، كما تفقدا الجدارية التي نفذها فريق الفنون التشكيلية بقيادة الفنان خالد العجيمي عند المدخل الشمالي للمدينة.

وامتدت الجولة إلى مدن الجنوب مثل شلاتين، حلايب، وأبو رماد، حيث تفقدا قصر ثقافة الشلاتين واجتمعا مع موظفي القصر لمناقشة خطة العمل وبحث سبل تطويرها خلال الفترة المقبلة.

