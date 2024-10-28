نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب شوارع بين مشجعي بالميراس وكروزيرو في البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت مصادر رسمية في البرازيل أن شجارًا بين العشرات من المشجعين المتعصبين (ألتراس) لفريقي بالميراس وكروزيرو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

حرب شوارع بين مشجعي بالميراس وكروزيرو في البرازيل

ووقع الحادث خلال الساعات الأولى أمس الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدية مايريبورا بولاية ساو باولو، وفقا لما ذكرته إدارة الأمن الإقليمية في بيان، دون الإبلاغ عن أي حالات اعتقال.

وبحسب التحقيق الأولي، فإن مشجعي كروزيرو "تعرضوا لكمين نصبه مشجعو بالميراس".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إحدى المركبات التي كانوا يستقلونها اشتعلت فيها النيران وتحطمت نوافذ سيارة أخرى.

وكان مشجعو بالميراس عائدين بعد تعادل فريقهم 2-2 أمام فورتاليزا، على ملعب أليانز باركي في ساو باولو، بينما كان مشجعو كروزيرو في طريقهم من كوريتيبا، حيث تعرض للهزيمة 0-3 أمام أتلتيكو بارانينسي، في الجولة الـ31 من الدوري البرازيلي.

وطوقت الشرطة المدنية، التي فتحت تحقيقًا لتوضيح دوافع الشجار، مكان الحادث لإجراء تحقيق بحثًا عن الأدلة.

ووقعت حادثة مماثلة قبل نحو عشرة أيام، عندما نصب ألتراس فريق سانتوس كمينًا وهاجموا بالحجارة حافلة تقل مشجعي أتلتيكو بارانينسي في طريقها إلى مدينة ساو باولو.