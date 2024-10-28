نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد للأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن معلومات جديدة بشأن عماد فاروق المعد النفسي الجديد الذي سيتم تعيينه بدلا من الدكتور محمد أبو الوفا، الذي رحل عن منصبه في الفترة الماضية.

من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد للأهلي؟

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عماد فاروق كان لاعب كرة طائرة في النادي الأهلي، ولديه دراسات في علم النفس".

وتابع:" عماد فاروق إخصائي نفسي وليس طبيب نفسي، على الرغم من أنه حصل على دكتوراة في علم النفس".

وأشار:" مارسيل كولر يتواصل بشكل مستمر مع عماد فاروق، لأنه كان يدرس في سويسرا وألمانيا، وعلى علاقة طيبة بالمدرب السويسري ".

واختتم كريم رمزي:" عماد فاروق رجل أكاديمي ويحب النادي الأهلي كثيرا، وحين يتم الإعلان رسميا عن تعيينه في النادي، لم يتم وصفه بالاخصائي النفسي، ولكن سيكون له مسمى وظيفي آخر ".

