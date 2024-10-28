نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكرة في ملعبك".. شوبير يوجه رسالة حاسمة لكهربا بعد عودته للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏أطلق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تحذيرًا لمحمود كهربا، مهاجم الفريق الأول، بعد عودته للتدريبات قبل مباراة العين الإماراتي.

وكان كهربا قد أحدث أزمة كبيرة مع بعثة الأهلي في الإمارات بعد مباراة سيراميكا كيلوباترا، حيث اعترض بشكل غير لائق على الجهاز الفني، مما أدى إلى استبعاده من المعسكر وعودته إلى مصر مع فرض غرامة مالية عليه قدرها مليون جنيه.

وفي هذا السياق، صرح شوبير: "ملف كهربا أغلق، وقد عوقب اللاعب، لكن العقوبة تم تخفيضها إلى النصف. الجهاز الفني، برفقة محمد رمضان المدير الرياضي، أكدوا له أنه بعد العودة من أبوظبي يمكنه التدريب، وإذا قدم أداءً جيدًا، سيتواجد في المباريات".

وتابع شوبير: "القرار الآن بيد كهربا، ومحمد رمضان شخص يتخذ قراراته بشكل حاسم، ولم يعد هناك مجال للمجاملات في هذا الموضوع".

واختتم شوبير بتمنياته لكهربا بأن يتعلم من هذه التجربة، مشددًا على أهمية التعلم من الأخطاء لتحقيق الأفضل في المستقبل.

