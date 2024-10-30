القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في كأس الكاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره برايتون مساء اليوم الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستضيف ملعب "أميكس ستاديوم"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وبرايتون مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الكاراباو.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

تنقل مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم الأربعاء مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.