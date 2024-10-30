أكرم توفيق: اتفقنا على هذا الأمر بعد الخسارة أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أكرم توفيق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن أسباب فوز فريقه ببطولة السوبر المصري وكأس القارات الثلاثة رغم الخسارة من الزمالك بمباراة السوبر الإفريقي.

ماذا قال أكرم توفيق بعد فوز الأهلي على العين؟

وقال توفيق ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "مكنش ينفع جمهور النادي الأهلي يروح زعلان واحنا كنا نازلين الملعب عيننا على البطولة ومباراة كبيرة ولاعبنا فرقة كبيرة وكل حد فينا كان عنده انكار ذات عشان كده كلنا كنا في ضهر بعض"

وأضاف: "الحمدلله قدرنا نطلع بمستوى يليق بقيمة النادي الأهلي وكلنا بنتعب عشان في الأول والاخر جمهورنا ده ميروحش زعلان وكولر أخبرنا أن لا نترك لهم الكرة ونقاتل عند فقدها وارجاعها وعدم السماح لهم بالدخول بالمباراة معنا حتى لا يثقون بأنفسهم ونجحنا في ذلك بالفعل".

واختتم: "مراقبة سفيان رحيمي تمت بيني أنا وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله وقولتلهم قبل المباراة احنا في خط الدفاع علينا دور كبير جدا وخسارتنا أمام الزمالك كانت دافع لنا للعودة للتتويج بالبطولات واتفقنا على اسعاد الجماهير وتحقيق الفوز وكنا في حالة عزاء طوال المعسكر".