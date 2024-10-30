أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من صلاح عبدالله بعد فوز النادي الأهلي

إنعقدت اليوم الثلاثاء الموافق يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري مباراة النادي الأهلي ونادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال، إنتهت بفوز النادي الأهلي 3/0.



تعليق الفنان صلاح عبدالله على فوز النادي الأهلي



وحرص عدد من نجوم الفن من متابعي المباريات الرياضية على التعليق على النتيجة النهائية لمباراة الأهلي أمام العين الإماراتي، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان صلاح عبدالله، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك منشور قال من خلاله:

"رغم الإنتقادات التي أتعرض لها من بعض الزملكاوية واللي أحياناً بتجاوز مايصحش مع إني زملكاوي من قبل مايتولودوا هقول:مبروووك يا أهلي".

منشور الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



أحدث أعمال الفنان صلاح عبدالله





وشارك الفنان صلاح عبدالله مؤخرا في بطولة مسلسل تيتا زوزو، وقدم من خلال العمل شخصية 'سالم'، وهو مسلسل إجتماعي تدور قصته حول الفنانة إسعاد يونس التي تجسد خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



طاقم عمل مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.