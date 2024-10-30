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أحمد جودة - القاهرة - خبايا تُكشف لأول مرة في حياة سلمى.. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "وتر حساس"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل وتر حساس تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، بعدما إنتهت الحلقة الثانية من العمل بتحذير سلمى التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، رشيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء من معرفة زوجته كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم بالتحويل البنكي الذي حصل عليه، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الثالثة.



أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "وتر حساس"



تطلب إبنة سلمى من والدتها هاتفها لترسل صور الرحلة لنفسها، لتحدث المفاجأة وترى رسالة من رشيد يعترف خلالها بحبه لوالدتها.



تطلب كاميليا من سلمى التدخل بينها وبين زوجها رشيد لحل مشكلتهما والتراجع عن قرار الطلاق.



يخبر أكرم رشيد بالاعتراف بحبه لسلمى وأنه ينوي خطبتها، وبالفعل يعترف لسلمى بذلك، لكنها ترفض إعطاء فرصة له.



وتنتهي الحلقة الثالثة من مسلسل وتر حساس بتحذير من أخت سلمى لها بعدم الإقتراب من رشيد، حيث قالت لها إنها لا تتعظ من أفعالها بعدما مات زوجها عند عمله بخيانتها له.



تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي يسلط الضوء على قضايا شائكة جدا، وهى قضايا مشاكل الأزواج والخيانة الزوجية، وذلك من خلال ثلاث سيدات أصدقاء، يتعرضن لكم من المشاكل الزوجية المختلفة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي.

بوستر مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يأتي مسلسل وتر حساس من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة On، بينما يتم عرض العمل مرة أخرى في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة On Daram.

أبطال وصناع مسلسل وتر حساس

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس يشارك به نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة صبا مبارك، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، محمد علي رزق، وعدد آخر من نجوم ونجمات الفن، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.