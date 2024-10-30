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"راح فين زمن الشقاوة".. الإعلامية لميس الحديدي تودع الفنان مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الإعلامية لميس الحديدي

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، بعدما ترك لنا بصمة كبيرة في عالم الفن والدراما المصرية.

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مصطفى فهمي 


وفاة مصطفى فهمي بعد إجرائه عملية دقيقة في المخ 

وتوفي الفنان مصطفى فهمي إثر إجرائه عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ خلال الساعات الماضية.


نعي الإعلامية لميس الحديدي


وحرصت الإعلامية لميس الحديدي على نشر نعي للفنان الراحل مصطفى فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قامت بنشر صورة الفنان مصطفى فهمي، وعلقت:
"راح فين زمن الشقاوة يا حسين.. رحل مصطفى فهمي ورحل معه زمن الشقاوة وأشياء أخرى جميلة.. ربنا يرحمه ويصبر أولاده وشقيقه".

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منشور الإعلامية لميس الحديدي 


نجوم الفن ينعون وفاة الفنان مصطفى فهمي

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنان تامر حسني، أحمد زاهر، أكرم حسني، رانيا محمود ياسين، محمد جمعة، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد آخر من مشاهير الفن والإعلام.


آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان مصطفى فهمي هو فيلم "أهل الكهف" والذي إنطلق عرضه في السينمات خلال الفترة الماضية، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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