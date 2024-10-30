نشكركم على متابعتكم خبر كأس بلجيكا: كلوب بروج يلاقي سبوفين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - تستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الأول من كأس بلجيكا بكرة القدم، حيث تقام المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:
جينت × يونيون روشفورتواز- الساعة 22:00
أود لوفين × سيراينج- الساعة 22:00
ميشيلن × رايل لا لوفيير- الساعة 22:00
كورتريك × لوكيرين- الساعة 22:00
يوبين × سانت جيلواز- الساعة 22:00
فاسلاند بيفرين × جينك- الساعة 22:00
بيرشكوت × رويال دي لييج- الساعة 22:00
كلوب بروج × سبوفين موبورتينغين- الساعة 22:30
ستاندر دو لياج × ليرا ليرسي بيرلار- الساعة 22:30
لييرس × سينت ترويدنس- الساعة 22:45
أمس:
فيستيرلو × مولينبيك 2-1
زولت فاريجيم × ديندر 2-1
باترو ايسدين × رويال شارلروا 4-1