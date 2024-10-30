كأس بلجيكا: كلوب بروج يلاقي سبوفين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - تستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الأول من كأس بلجيكا بكرة القدم، حيث تقام المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

جينت × يونيون روشفورتواز- الساعة 22:00

أود لوفين × سيراينج- الساعة 22:00

ميشيلن × رايل لا لوفيير- الساعة 22:00

كورتريك × لوكيرين- الساعة 22:00

يوبين × سانت جيلواز- الساعة 22:00

فاسلاند بيفرين × جينك- الساعة 22:00

بيرشكوت × رويال دي لييج- الساعة 22:00

كلوب بروج × سبوفين موبورتينغين- الساعة 22:30

ستاندر دو لياج × ليرا ليرسي بيرلار- الساعة 22:30

لييرس × سينت ترويدنس- الساعة 22:45

أمس:

فيستيرلو × مولينبيك 2-1

زولت فاريجيم × ديندر 2-1

باترو ايسدين × رويال شارلروا 4-1