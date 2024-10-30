نشكركم على متابعتكم خبر كأس تركيا: استمرار مباريات الدور الثالث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - تستمر اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس تركيا، حيث تجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
أغري 1970 سبور × هاليد أديب أديفارسبور- الساعة 12:00
سيليفرى سبور× قيصري سبور- الساعة 13:00
إلازيجسبور × بورصة يلدريمسبور- الساعة 13:30
كارشيياكا ×فيرانسيهير- الساعة 13:30
أنقرة ديمير سبور × تالاسكوكو- الساعة 13:30
ديرانجي بيليدي سبور × تيري ف ك- الساعة 13:20
كركابي سبور × يني أماسياسبور- الساعة 13:30
أوسماني سبور × سيرك بيليديسي- الساعة 13:30
كيريكالي بييك أناضول سبور × يني ملطية سبور- الساعة 13:30
إيرجيني فيليميسي × سيبات- الساعة 13:30
فاتسا بيليديسي × كارامان بلديسبور- الساعة 13:30
سوما سبور × كوتاهياسبور- الساعة 13:30
كيلكيت بيلديسبور 1954 × كيبيز بيلديسبور- الساعة 13:30
كوساداسي جينكليك سبور كولوبو × كاركابورو بيليديسبور- الساعة 13:30
ألياجا ×أنادولو يونيفيرسيتي- الساعة 13:30
سينوبسبور × إيرباسبور- الساعة 13:30
يالوفا يشيلوفا سبور × كيركلاريسبور- الساعة 13:30
جينسليك × هاتاي سبور- الساعة 14:30
إسبارتا 32 سبورتس × بازار سبور- الساعة 17:30
يني اوردوسبور × سانليورفاسبور- الساعة 20:30
النتائج المسجلة في هذا الدور
بورضة نيلوفير × أنقرة غوجو 2-3
ساريير × نجدي سبور 1-0
ألانياسبور × أديامانسبور 2-1
إتيميسغوت × ماردين بويوكسيهير 2-0
ماردين بويوكسيهير × توكات بليفنسبور 1-0
إلازيز بيليديسبور × قونيا سبور 0-3
أضنة سبور × كارلوسبور 1-2