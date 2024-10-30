كأس تركيا: استمرار مباريات الدور الثالث

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - تستمر اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس تركيا، حيث تجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

أغري 1970 سبور × هاليد أديب أديفارسبور- الساعة 12:00

سيليفرى سبور× قيصري سبور- الساعة 13:00

إلازيجسبور × بورصة يلدريمسبور- الساعة 13:30

كارشيياكا ×فيرانسيهير- الساعة 13:30

أنقرة ديمير سبور × تالاسكوكو- الساعة 13:30

ديرانجي بيليدي سبور × تيري ف ك- الساعة 13:20

كركابي سبور × يني أماسياسبور- الساعة 13:30

أوسماني سبور × سيرك بيليديسي- الساعة 13:30

كيريكالي بييك أناضول سبور × يني ملطية سبور- الساعة 13:30

إيرجيني فيليميسي × سيبات- الساعة 13:30

فاتسا بيليديسي × كارامان بلديسبور- الساعة 13:30

سوما سبور × كوتاهياسبور- الساعة 13:30

كيلكيت بيلديسبور 1954 × كيبيز بيلديسبور- الساعة 13:30

كوساداسي جينكليك سبور كولوبو × كاركابورو بيليديسبور- الساعة 13:30

ألياجا ×أنادولو يونيفيرسيتي- الساعة 13:30

سينوبسبور × إيرباسبور- الساعة 13:30

يالوفا يشيلوفا سبور × كيركلاريسبور- الساعة 13:30

جينسليك × هاتاي سبور- الساعة 14:30

إسبارتا 32 سبورتس × بازار سبور- الساعة 17:30

يني اوردوسبور × سانليورفاسبور- الساعة 20:30

النتائج المسجلة في هذا الدور

بورضة نيلوفير × أنقرة غوجو 2-3

ساريير × نجدي سبور 1-0

ألانياسبور × أديامانسبور 2-1

إتيميسغوت × ماردين بويوكسيهير 2-0

ماردين بويوكسيهير × توكات بليفنسبور 1-0

إلازيز بيليديسبور × قونيا سبور 0-3

أضنة سبور × كارلوسبور 1-2