عاجل - أعمال درامية وسنيمائية وطنية شارك بها الفنان الراحل مصطفى فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - على مدار مسيرته الفنية، قدم الفنان الراحل مصطفى فهمي مجموعة من الأعمال الدرامية الوطنية التي تركت أثرًا بالغًا في الوجدان العربي. عُرف فهمي بموهبته الفذة وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة بإتقان، مما جعل منه أحد أبرز الوجوه في الساحة الفنية المصرية. كانت أعماله الوطنية تمثل تجسيدًا لقيم الفخر والانتماء، حيث تناولت قضايا الوطن والمجتمع بأسلوب يمزج بين الدراما والتشويق، مما ساهم في تعزيز الروح الوطنية لدى المشاهدين.

أعماله الدرامية لم تقتصر على الترفيه فحسب، بل ساهمت أيضًا في تسليط الضوء على الأحداث التاريخية المهمة والتحديات التي واجهها الوطن، مما أكسبها عمقًا إضافيًا واهتمامًا واسعًا من الجمهور. من خلال هذه الأعمال، استطاع مصطفى فهمي أن يوصل رسائل قوية تعكس تاريخ مصر وتراثها، مؤكدًا على دوره كفنان ملتزم بقضايا بلاده. في هذا السياق، نستعرض بعضًا من أبرز الأعمال الدرامية الوطنية التي شارك فيها، والتي تعكس تاريخه الحافل وتفانيه في خدمة الفن والوطن.

كان يتمتع بحضور قوي وأداء استثنائي، لم يكن مجرد نجم في عالم الفن، بل كان شخصية بارزة ذات أصول شركسية وخلفية عائلية عريقة قريبة من السياسة. ومع مرور السنوات، ترك الراحل بصمة واضحة في قلوب الجمهور وذكريات سينمائية خالدة. قبل وفاته بفترة قصيرة، تعرض لفترة صحية حرجة، حيث شُخص بإصابته بورم سرطاني في المخ، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة. ورغم التفاؤل بتحسن حالته، إلا أن التدهور المفاجئ حال دون ذلك، مما أثار حزن الوسط الفني وجمهوره.

أعمال وطنية في حياة الفنان الراحل مصطفى فهمي

الحفَّار

مسلسل جاسوسية مصري وهي ملحمة واقعية من سجلات المخابرات العامة المصرية حول عملية الحفار في أبيدجان عام 1968. تدورقصة المسلسل حول حاولت إسرائيل في فترة احتلالها لسيناء إحضار حفار للتنقيب عن البترول في سيناء فكانت مهمة المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع القوات البحرية المصرية هي تدمير ذلك الحفار والعمل على منع وصوله لسيناء.

مسلسل الجاسوسية المصري الحفار

المسلسل كان من تأليف صالح مرسي وبشير الديك، وإخراج وفيق وجدي.

دموع في عيون وقحة

مسلسل مصري؛ من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورهم في حرب أكتوبر، تدور أحداث المسلسل في عدة بلدان بين مصر وإنجلترا وفرنسا واليونان. بطل المسلسل هو جمعة الشوان الذي لعب بطولته الممثل المصري عادل إمام.

دموع في عيون وقحة

كان مصطفى فهمي يلعب في إطار العمل الدارمي، المُستوحى من سجلات المخابرات العامة المصرية، دور إيزاك حاييم أو أبوداوود، أمام كوكبة من ألمع النجوم.

السرب

فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

من كواليس فيلم السرب

تمَّ عرضه في في العام الجاري “مايو 2024”، وقام الفنان الراحل بأداء دور مسؤول أمني رفيع المستوى. الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

نشأ مصطفى في عائلة عريقة بالسياسة، وكان شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي. اختار مصطفى الفن مسارًا له، وقدم مجموعة من الأدوار التي تُظهر عمق إنسانيته. تزوج عدة مرات، حيث تزوج من الإيطالية كارملا، ثم رانيا فريد شوقي، وأخيرًا الإعلامية فاتن موسى، التي أثارت قصتهما الكثير من الجدل.

رغم المعاناة الصحية التي عاشها، ترك مصطفى فهمي إرثًا فنيًا غنيًا ستظل أعماله حاضرة في ذاكرة السينما المصرية، ليس فقط بموهبته، بل بشخصيته المحبوبة.