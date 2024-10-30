نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024: التفاصيل والشروط في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024، وذلك للمعلمين والإداريين، حيث يستمر التقديم حتى 6 نوفمبر 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة.
الوظائف المطلوبة
تشمل الوظائف المتاحة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:
- مدير أكاديمي بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية.
- معلمين بمدرسة WE بالشيخ زايد في التخصصات التالية:
- معلم لغة عربية
- معلم تربية دينية
- معلم تربية رياضية
- معلم لغة إنجليزية
- مدير أكاديمي بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
شروط التقديم لوظيفة مدير أكاديمي
- مؤهل عالٍ مناسب في التربية أو الإدارة (ويفضل الحاصلين على ماجستير).
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التعليم الفني.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- القدرة على العمل ضمن فريق وإجادة مهارات التواصل وعرض المعلومات.
- يُفضل من سبق له العمل كمدير مدرسة.
شروط التقديم للمعلمين والإداريين
- مؤهل عالٍ مناسب للتخصص.
- يفضل وجود خبرة في المجال المتقدم له.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- القدرة على العمل الجماعي ومهارات التواصل الفعّالة.
- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.
خطوات التقديم
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- تعبئة نموذج التقديم للوظيفة المناسبة.
- التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل التقديم.