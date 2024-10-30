نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024: التفاصيل والشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024، وذلك للمعلمين والإداريين، حيث يستمر التقديم حتى 6 نوفمبر 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

مدير أكاديمي بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية. معلمين بمدرسة WE بالشيخ زايد في التخصصات التالية: معلم لغة عربية

معلم تربية دينية

معلم تربية رياضية

معلم لغة إنجليزية مدير أكاديمي بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

شروط التقديم لوظيفة مدير أكاديمي

مؤهل عالٍ مناسب في التربية أو الإدارة (ويفضل الحاصلين على ماجستير).

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التعليم الفني.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

القدرة على العمل ضمن فريق وإجادة مهارات التواصل وعرض المعلومات.

يُفضل من سبق له العمل كمدير مدرسة.

شروط التقديم للمعلمين والإداريين

مؤهل عالٍ مناسب للتخصص.

يفضل وجود خبرة في المجال المتقدم له.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

القدرة على العمل الجماعي ومهارات التواصل الفعّالة.

إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.

خطوات التقديم