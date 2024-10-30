نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر حزين جدًا.. هند صبري تنعي الفنان الراحل مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هند صبري على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عام، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة جمعتها بالراحل مصطفى فهمي، وأرفقت بالصورة تعليقًا:" خبر حزين جدًا.. الله يرحمك يا مصطفى ويحسن إليك، كنت أميرا في كلّ شيئ، خالص عزائي لأبنائه وأسرته وعلى رأسها الأستاذ حسين فهمي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة".

منشور هند صبري

أعمال مصطفى فهمي الفنية

قدم الفنان مصطفى فهمي عدد كبير من الأفلام السينمائية كان أخرها خلال عام ٢٠٢٤ "السرب" و"أهل الكهف"، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها: " دموع فى عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، برديس، حياة الجوهري، الحفار، زهرة الياسمين، حارة المحروسة".



معلومات عن مصطفى فهمي





ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.

وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974.