نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول ظهور لثلاثي الزمالك بعد انتهاء الأزمة "صورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ثلاثي نادي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، للعودة إلى القاهرة في الخامسة مساء بعد قرار العفو عنهم، مما ينهي الأزمة التي نشبت بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري بالإمارات.

أول ظهور لثلاثي الزمالك بعد انتهاء الأزمة

وظهر الثلاثي في أثناء مغادرة الإمارات برفقة حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة، في الثانية عصر اليوم الأربعاء.

وقد خرج الثلاثي من نيابة أبوظبي صباح اليوم، بعد أن أصدر سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، قرارا بالعفو عنهم، بحضور حسين لبيب والدكتور حسام المندوه وأحمد خالد حسانين.

