نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية "الكاراباو" اليوم الاربعاء 10 اكتوبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة الإنجليزية، حيث ستقام 5 مواجهات من العيار الثقيل لكبار إنجلترا.

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية اليوم

وجاءت مواعيد المباريات المرتقبة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية “الكاراباو” ما يلي:

برايتون ضد ليفربول: العاشرة والنصف مساء 30 أكتوبر.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي: الحادية عشر إلا الربع مساء 30 أكتوبر.

برستون نورث إند ضد أرسنال: الحادية عشر إلا الربع مساء 30 أكتوبر.

أستون فيلا ضد كريستال بالاس: الحادية عشر إلا الربع مساء 30 أكتوبر.

نيوكاسل ضد تشيلسي: الحادية عشر إلا الربع مساء 30 أكتوبر.

توتنهام ضد مانشستر سيتي: الحادية عشر والربع مساء 30 أكتوبر.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الاربعاء بكأس رابطة الأندية

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لجميع مباريات كأس الكاراباو بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.