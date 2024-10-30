نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مع نادي ماينز اليوم الأربعاء الموافق 30 من أكتوبر الجاري لحساب منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.

ويستضيف ملعب كوفاس مباراة اليوم التي تلعب في بطولة كأس ألمانيا وتجمع بين بايرن ميونخ وماينز.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في كأس ألمانيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وماينز في كأس ألمانيا عند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

وتذاع مباراة بايرن ميونخ وماينز في كأس ألمانيا عبر قناة دبي الرياضية 2 وسيكون عبد الله السعدي معلقًا عليها.