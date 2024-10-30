نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد آينتراخت فرانكفورت الذي يشارك ضمن صفوفه المصري عمر مرموش، لمواجهة قوية أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويستضيف ملعب دويتشه بنك بارك مواجهة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ألمانيا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ

من المقرر أن تقام مواجهة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات دبي الرياضية، وهي الناقل الحصري الوحيد لمباريات كأس ألمانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا الموسم. وتحديدًا على قناة دبي الرياضية 2.

•تردد قناة دبي الرياضية 2 على النايل سات: 12417 معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4.