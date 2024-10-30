موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في كأس الكاراباو والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو البلوز في كل مكان، معرفة موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء 30-10-2024، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

تذاع مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.