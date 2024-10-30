أحمد جودة - القاهرة - خالد النبوي ينعي حسن يوسف :"ستظل جزء من فرحة طفولتنا البريئة"

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري الفنان القدير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم نعي للفنان الراحل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.



خالد النبوي ينعي الفنان حسن يوسف

وحرص الفنان خالد النبوي على نشر نعي للفنان حسن يوسف، حيث نشر صورة للفنان الراحل حسن يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وعلق قائلًا:

"النجم و الممثل الكبير حسن يوسف كنت و ستظل جزء من فرحة طفولتنا البريئة الله يرحمك رحمة واسعة".

منشور الفنان خالد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك



أبرز حضور جنازة الفنان حسن يوسف

ويشار إلى إن جنازة الفنان حسن يوسف التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري مثل الفنانة ميرڤت أمين، شهيرة، ميريهان حسين، إيهاب فهمي، وعدد آخر من نجوم ونجمات الفن.

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي هو مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.