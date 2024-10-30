بعد لقائهما منذ 16 عامًا في "قصة الأمس".. إلهام شاهين تنعي مصطفى فهمي بكلمات حزينة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعدما أحبهما الجمهور في "قصة الأمس" منذ 16 عامًا.. إلهام شاهين تنعي مصطفى فهمي بكلمات حزينة

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، بعدما ترك لنا بصمة كبيرة في عالم الفن والدراما المصرية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.

الفنان الراحل مصطفى فهمي

إلهام شاهين تودع مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على توديع الفنان مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة مستعيدة جميع ذكرياتها معه خلال أعمالها الفنية التي شاركها فيها، مسلسل المسلسل الدرامي الشهير "قصة الأمس"، ونشرت إلهام شاهين صورة مصطفى فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت:

“خبر مؤلم وحزين جدا جدا جدا .. غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمي.. صديق العمر الذي تشاركنا معا أجمل الأعمال في السينما والتليفزيون على مدى عمرنا.. كان من أجمل وأرقى الناس فنا وخلقا وإلتزاما.. وذوق وإنسانية ومحبة لكل الناس".

وتابعت:

"أجمل ذكريات في أجمل أعمال.. مكان في القلب امرأة وثلاثة وجوه قصة الأمس قضية معالي الوزيرة قصة حب في غرفة الإنعاش فرسان اخر زمن خادمه ولكن سأفتقدك جدا جدا يا صديق العمر ورفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرقى القلوب الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يارب".

منشور الفنانة إلهام شاهين

نجوم الفن ينعون وفاة الفنان مصطفى فهمي

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنان تامر حسني، أحمد زاهر، أكرم حسني، رانيا محمود ياسين، محمد جمعة، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد آخر من مشاهير الفن والإعلام.



آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان مصطفى فهمي هو فيلم "أهل الكهف" والذي إنطلق عرضه في السينمات خلال الفترة الماضية، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية.