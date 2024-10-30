رحل منذ قليل النجم مصطفى فهمى، عن عمر يناهز الـ82 عاما، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة أو العزاء.
وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.
يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان مصطفى فهمى عن عمر يناهز الـ82 عاما رحل منذ قليل النجم مصطفى فهمى عن عمر يناهز الـ82 عاما ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة أو العزاء.وكان مصطف إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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