شيماء سيف تروي أصعب لحظاتها في عملية التكميم كشفت الفنانة شيماء سيف عن أنها مرت بلحظات صعبة للغاية قبل وبعد عملية التكميم التي خضعت لها مؤخرا لإنقاص وزنها إقرأ المزيد

كشفت الفنانة شيماء سيف عن أنها مرت بلحظات صعبة للغاية قبل وبعد عملية التكميم التي خضعت لها مؤخرا لإنقاص وزنها.

وقالت شيماء سيف خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc: "فجر يوم العملية كان عياط، فجأة وقفت قدام الحقيقة لما جابولي الروب ألبسه وفكرت أهرب، لكن الدكتور كان عارف وقفلوا باب الدور كله".

وأضافت شيماء سيف: "فوقت من البنج في هلاوس ضحك، وقلت لهم هاتوا كل حاجة من السوبرماركت،حتى اللاوعي كان في الأكل".

أوضحت شيماء سيف أن الأيام السابقة على العملية كانت صعبة أيضا قائلة: "قبل العملية بيومين كنت زعلانة لإني بودع الأكل".

وتابعت: "مكنتش موجوعة بعد العملية لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير، وكنت هتجنن وعايزة أعض في الحيطة وآكل شيكولاتة".

يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، بطولة أحمد عز، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.