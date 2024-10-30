فن ومشاهير

عمرو دياب ورانيا يوسف يتصدران التريند في فعاليات مهرجان الجونة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم كلا من الفنان عمرو دياب والفنانة التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

 

عمرو دياب يتصدر التريند بعد إعلانه عن حفله في مهرجان الجونة


وفي ضوء فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يقيم الهضبة الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا جديدا ضمن فعاليات المهرجان، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور، وقد تصدر إسم الفنان عمرو دياب التريند عقب الإعلان عن حفله.

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الفنان عمرو دياب 

 

عمرو دياب يثير الجدل بحذف جميع منشوراته عبر إنستجرام


وفي سياق آخر اثار الفنان عمرو دياب الجدل مساء أمس الإثنين عندما قام بحذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، مما جعل الجمهور في حالة تساؤل عن سبب حذفه لمنشوراته، لكن عمرو دياب لم يجيب عن التساؤلات ولم يعلق.

 

سبب تصدر رانيا يوسف التريند

أما عن سبب تصدر الفنانة رانيا يوسف التريند، فـ كان السبب وراء تصدرها التريند هو  إطلالتها اللافتة في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أزرق فاتح قصير مع شعر كيرلي، مما جذب الأنظار على السجادة الحمراء.

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الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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