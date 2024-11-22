نتيجة سريعة ومبهرة.. طريقة عمل ماسك الجيلاتين لازالة شعر الوجه بسهولة

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رياض - احمد صلاح - ماسك الجيلاتين لازالة شعر الوجه من أفضل ماسكات العناية بالبشرة التي تعطي نتائج فعالة، خلال الفترة الأخيرة أنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية ماسك الجيلاتين الذي يساعد على التخلص من شعر البشرة بخطوات سهلة وبمكونات غير مكلفة، ولذلك سنتعرف من خلال موقعنا على طريقة عمل ماسك الجيلاتين لازالة شعر الوجه.

ماسك الجيلاتين لازالة شعر الوجه

أن هذا الماسك يحتوي على الكثير من الفوائدن حيث أنه يساعد بالتخلص من شعر الوجه، بالإضافة إلى تقشير البشرة، وتنظيف المسام وتجعلها أكثر أشراقة ونضارة، ويساعد الجيلاتين على تعززيز مرونة البشرة والمحافظة على شبابها وجعلها أكثر نعومة.

مكونات ماسك الجيلاتين لازالة شعر الوجه

ملعقة من مسحوق الجيلاتين.

2 ملعقة من حليب سائل.

2 قطرة من زيت اللوز أو أي زيت عطري.

ملعقة من مسحوق الفحم.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء نظيف ونضع به مسحوق الجيلاتين.

ثم نسكب عليه الحليب بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات.

أضف بعد ذلك الزيت العطري ومسحوق الفحم واستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

نضع المكونات على النار لمدة 10 ثواني، أو يمكنك وضعه في الميكروويف حتى يذوب الجيلاتين ويصبح القوام كريمي.

يترك الماسك جانبًا حتى يبرد قليلًا ويكون دافئًا.

استخدم فرشاة البشرة وقم بتوزيع الخليط على الوجه، مع مراعاة الابتعاد عن العينين والتركيز على الأماكن التي تحتوي على شعر زائد.

يترك الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة حتى التأكد أنه جف، ثم قم بإزالته بكل لطف من الأطراف ليسهل التخلص منه.

وعند إزالة ماسك الجيلاتين ستجد الشعر موجود في الماسك، ثم قم بغسل البشرة بالماء الفاتر وضع كريم للترطيب.