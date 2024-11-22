انت الأن تتابع خبر جارتي الفرفوشة قلتلي عليها؟!.. وصفة الفازلين السحرية لإزالة الشعر الزائد بشرتك هتبقا ناعمة زي الحرير وودعي الليز للأبد!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مشكلة الشعر الزائد من القضايا التي تشغل الكثير من النساء، حيث يسعين جاهدات للبحث عن حلول فعالة وآمنة للتخلص منها دون الحاجة لزيارة صالونات التجميل أو اللجوء إلى المواد الكيميائية، ومن أبرز هذه الوصفات وصفة “الفازلين مع الملح” التي لاقت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة

طريقة تحضير وصفة الفازلين والملح

تحضير هذه الوصفة بسيط للغاية، حيث تحتاجين إلى مكونين أساسيين الفازلين والملح

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من الملح في وعاء حتى يتمازجا تماما، إذا كنت ترغبين في زيادة تركيز الملح، يمكنك إضافة المزيد، ولكن احرصي على أن يظل الفازلين هو المكون الأساسي لأنه يساهم في ترطيب البشرة

ضعي المزيج على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، مثل الذقن أو تحت الإبطين أو أي منطقة أخرى تحتوي على شعر زائد، دلكي الخليط بلطف على بشرتك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

فوائد الفازلين والملح في إزالة الشعر الزائد

الفازلين: يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف، مما يحافظ على نعومتها ومرونتها ويمنع الجفاف أو التهيج الذي قد يحدث بعد إزالة الشعر.

الملح: يعتبر من المنظفات الطبيعية للبشرة، حيث يزيل الخلايا الميتة وينظف المسام، مما يساعد في تسهيل عملية إزالة الشعر، مع الاستخدام المنتظم لهذه الوصفة، قد تلاحظين أن كثافة الشعر الزائد تبدأ في التقلص تدريجيا، ويصبح نموه بطيئا وأكثر خفة.

نصائح لاستخدام الوصفة بأمان