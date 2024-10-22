نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يلاقي شباب المحمدية غدا الأربعاء في ختام ودياته بمعسكر المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وديًا غدا الأربعاء مع نظيره فريق شباب المحمدية أحد اندية الدوري المغربي الممتاز على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمديةوذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية الرابعة والأخيرة التي يخوضها المصري بمعسكره المغلق بالمملكة المغربية والذي يُختتم بعد غدٍ الخميس.

سبق للفريق البورسعيدي خوض ثلاث مباريات، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، فيما فاز المصري في المباراة الثالثة على فريق الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.