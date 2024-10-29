احتفل المطرب محمود العسيلي، بحفل زفافه على احدى الفتيات من خارج الوسط الفني في أجواء أسرية بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة ليلة الثلاثاء 29 أكتوبر، وتعتبر هذه الزيجة الرابعة لمحمود العسيلي بعد انفصاله عن زوجته الثالثة خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم‏.‏ وقد اقتصر حفل الزفاف على الأهل والأصدقاء فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود العسيلي يعلن عن زواجه للمرة الرابعة احتفل المطرب محمود العسيلي بحفل زفافه على احدى الفتيات من خارج الوسط الفني في أجواء أسرية بأحد الفنادق الكبرى إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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