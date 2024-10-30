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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المعلق الإماراتي الكبير فارس عوض عن قوة وأداء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والذي كان سبب هام في فوز فريقه بثلاثية أمام العين والتتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

فارس عوض يفاجئ نجم الأهلي بهذا التصريح

وقال عوض ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "أكثر لاعب أعجبني ادائه هو أكرم توفيق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ودائما عند أرى مباريات للنادي يكون نجم من نجومها".

وأضاف: "لا أبالغ ولكنه من اللاعبين اللي عنده استمرارية عظيمة جدا ويمتلك روح قتالية دائما وهو يستطيع اللعب في أكثر من مركز ولديه كل الاستعداد لذلك".

واختتم: "وأمام العين تمكن أكرم توفيق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي باخراج لاعبيه من خط الوسط وهو من اللاعبين المميزين وكل ما تفعله يجب أن يدرس بصراحة وأنت كريم على اسمك ودائما التوفيق يكون حليفك".