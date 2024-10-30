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أول تعليق من رامز جلال بعد فوز الأهلي: "العين متعلاش على الحاجب"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رامز جلال بعد فوز : "العين متعلاش على الحاجب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رامز جلال بعد فوز الأهلي: "العين متعلاش على الحاجب"

إنعقدت مساء أمس الثلاثاء الموافق يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري مباراة نارية بين النادي الأهلي ونادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وإنتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 3/0. 

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الفنان رامز جلال 


تعليق الفنان رامز جلال على فوز النادي الأهلي

وحرص عدد كبير من النجوم على التعليق على المباراة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق الفنان رامز جلال، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:
"رجالة النادي الأهلي قاموا بالواجب، أبطال نص الدنيا والعين ماتعلاش ع الحاجب".

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منشور الفنان رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك 

 

تعليقات الجمهور على منشور رامز جلال

وإنهالت تعليقات الجمهور على منشور الفنان رامز جلال من محبي ومشجعي النادي الأهلي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور/

"بالتلاتة يا كبير".

"أقواء فريق عربي احنا أسياد نصف العالم".

"كبير العرب قولاً وفعلاً".

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من تعليقات الجمهور 
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من تعليقات الجمهور 

 

أحدث برامج الفنان رامز جلال 

 

ويشار إلى إن أن الفنان رامز جلال يخوض السباق الرمضاني كل عام من خلال برنامج المقالب الشهير الذي ينتظره الجمهور كل عام في شهر رمضان الكريم، وكانت آخر برامجه هو برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي تم عرضه في موسم رمضان لهذا العام الحالي 2024، 

 

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

 وإعتمدت فكرة برنامج رامز جاب من الآخر على إستقبال ضيوفه منذ دخولهم ومن ثمّ يبدأ في الحديث والترحيب بهم، ويسير رامز مع الضيف، حتى يجد الضيف نفسه منحدرًا إلى حفرة كبيرة، ومن هنا يبدأ (رامز) في مناوشة الضيف ومساومته بطريقة لايت وكوميدية.

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بوستر برنامج رامز جاب من الآخر 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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