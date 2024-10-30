عاجل.. رد فعل غريب من رضا سليم بعد فوز الأهلي أمام العين الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - قام اللاعب المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من خلال خاصية "الستوري"، وذلك بعد انتشار لقطات له وهو يغادر أرضية ستاد القاهرة دون الاحتفال مع زملائه بالفوز على فريق العين ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

رد فعل غريب من رضا سليم بعد فوز الأهلي

وتضمن الفيديو الذي نشره رضا سليم مدربًا رياضيًا يشجع أحد الملاكمين، مؤكدًا له أنه سيكون دائمًا بطلًا وأن عائلته ستكون فخورة بإنجازاته، مشددًا على أهمية التدريب الشاق لتحقيق أفضل أداء. وقد أرفق رضا سليم الفيديو برمز "القوة"، مما يوحي بعزمه على العودة بقوة خلال الفترة المقبلة والاستمرار في تمثيل النادي الأهلي بتميز.

وعبر رضا سليم عن استيائه بعد نهاية مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، حيث رفض المشاركة في احتفالات لاعبي الأهلي بالفوز، وخرج من أرضية الملعب غاضبًا. ويُرجع سبب هذا التصرف إلى استيائه من عدم إشراكه في المباراة، ما دفعه للابتعاد عن احتفالات الفريق بعد الفوز.

وقد حاول عدد من زملائه في النادي الأهلي تهدئة رضا سليم واحتواء مشاعره، إلا أنه أصر على مغادرة أرض الملعب ورفض الاحتفال مع الفريق.