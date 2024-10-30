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كأس النمسا: شتورم غراتس يلاقي لينز

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في كأس النمسا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

خورن × أوستريا فيينا- الساعة 20:14
فويتسبيرغ × لاسك لينز- الساعة 20:15
ستريبفيج × رابيد فيينا- الساعة 20:14
بريجنز × إى كى جراتزر- الساعة 21:00
ريد بول سالزبورج × تيرول- الساعة 22:30
شتورم غراتس × لينز- الساعة 22:30
وولفسبيرجر × أوستريا كلاغنفورت- الساعة 22:30

أمس:
أوستريا لوستيناو × هارتبيرغ 0-3

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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