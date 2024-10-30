كأس النمسا: شتورم غراتس يلاقي لينز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في كأس النمسا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

خورن × أوستريا فيينا- الساعة 20:14

فويتسبيرغ × لاسك لينز- الساعة 20:15

ستريبفيج × رابيد فيينا- الساعة 20:14

بريجنز × إى كى جراتزر- الساعة 21:00

ريد بول سالزبورج × تيرول- الساعة 22:30

شتورم غراتس × لينز- الساعة 22:30

وولفسبيرجر × أوستريا كلاغنفورت- الساعة 22:30

أمس:

أوستريا لوستيناو × هارتبيرغ 0-3