نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حقيقة التوجيه الملكي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين 500 ريال لشهر نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت تساؤلات حول صدور توجيه ملكي يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 500 ريال بدءًا من دفعة شهر نوفمبر 2024. وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي أنه لا صحة لهذه الأخبار، وأنه لم يصدر أي توجيه ملكي بهذا الشأن. كما أكدت الهيئة أنه في حال وجود أي زيادة مستقبلية في رواتب المتقاعدين، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة.

خدمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

توفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المتقاعدين والموظفين دون الحاجة لزيارة مقرات الهيئة. تهدف هذه الخدمات إلى توفير الوقت وتخفيف الزحام، ما يسهل على المواطنين الاطلاع على معلوماتهم وتحديثها بمرونة.

شروط الحصول على رواتب التقاعد في المملكة

للحصول على راتب التقاعد من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، هناك شروط أساسية يجب استيفاؤها، وتشمل:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عامًا.

أن يكون المتقدم مشتركًا في التأمينات الاجتماعية بمدة لا تقل عن 120 شهرًا.

الحصول على موافقة من جهة العمل للتقديم في المؤسسة.

دفع الرسوم المطلوبة للتسجيل في نظام التقاعد.

إشاعات متداولة بخصوص زيادة الرواتب

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها الجهة المعنية بالإعلان عن أي تغييرات أو زيادات في الرواتب، ودعت المواطنين للتحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية، لتجنب انتشار الإشاعات غير الصحيحة.