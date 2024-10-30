العالم اليوم - وزير المالية السعودي: مشاريع رؤية 2030 "على المسار الصحيح"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء أن خطة المملكة الخليجية الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها المرتهن بالنفط، تسير "على المسار الصحيح" رغم التحديات.

وقال الجدعان في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض: "نحن لا نتهرب من التحديات - التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والقدرة على التنفيذ".

وأوضح أنه بسبب تلك التحديات، "تعدّل" الحكومة خططها وتحاول "عدم إرهاق الاقتصاد" بنشاط غير منضبط، وإعطاء القطاع الخاص الوقت "للحاق" بطموحات الحكومة.

وتابع الجدعان: "نحن في الواقع على المسار الصحيح"، مستشهدا بتقييم داخلي قال إنه أظهر أن 87 بالمئة من الأهداف إما تحققت أو أنها ستتحقق في موعدها المحدد.

وأضاف: "بشكل عام، أعتقد أننا سعداء للغاية بما حققناه في إطار رؤية 2030 السعودية، لكننا لسنا مكتفين بذلك"، في إشارة إلى خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية.