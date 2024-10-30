نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكتوبر الأسود".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه خلال الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 80 إسرائيليًا، منهم 64 من عناصر الجيش والشرطة، إلى جانب 16 مدنيا، خلال شهر أكتوبر الحالي.

وحسب الإذاعة الإسرائلية فقد قُتل 33 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان و19 آخرون في قطاع غزة، خلال الشهر الحالي الذي وصفته الإذاعة بأنه "أكتوبر الأسود".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قالت الإذاعة: "منذ بداية أكتوبر الأسود الجاري ُقتل 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا في المعارك وفي أحداث الحرب".

وقالت الإذاعة إن "33 ضابطا وجنديا إسرائيليا قُتلوا في المناورة البرية في جنوب لبنان، و19 في المناورة البرية بقطاع غزة خلال أكتوبر الجاري".