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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي اليوم الأربعاء، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

فقرة فنية خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة قوية في وسط الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.