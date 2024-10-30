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أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

عبدالشافي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل استعدادا للفترة المقبلة

وبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التدريبات على الرمال في النادي تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالنادي، من أجل زيادة اللياقة البدنية لعبد الشافي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب عقب الخضوع لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.