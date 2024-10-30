العالم اليوم - مصطفى فهمي.. حزن بالوسط الفني في مصر لرحيل "الأمير"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أثار خبر رحيل الفنان مصطفى فهمي عن عمر 82 عاما، الأربعاء، حالة كبيرة من الحزن بالوسط الفني في مصر.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة فهمي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية.

وتعرض فهمي لأزمة صحية في شهر أغسطس الماضي دخل على أثرها المستشفى، كما أجرى جراحة دقيقة وعاجلة فى المخ.

نجوم الفن ينعون الفنان الراحل

ونعى عدد من الفنانين الراحل مصطفى فهمي، من أبرزهم إلهام شاهين وهند صبري ونجلاء بدر وأكرم حسني وأحمد عبد الله محمود ومنة فضالي وغيرهم.

وقالوا إن الراحل أثرى الشاشة بأعماله الخالدة في السينما والتلفزيون، و"كان من أرقى الناس فنا وخلقا والتزاما وحبا للجميع"، مشيرين إلى أنه كان "أميرا في كل شيء ".

ونعته الفنانة هند صبري على حسابها على "إنستغرام"، وكتبت : "مصطفى فهمي في ذمة الله. خبر حزين جدا. كنت أميرا في كل شيء، خالص عزائي لأبنائه وأسرته وعلى رأسهم شقيقه الفنان حسين فهمي".

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة للراحل على حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت :"خبر مؤلم و حزين جدا جدا جدا. غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمى. صديق العمر الذى تشاركنا معا أجمل الأعمال فى السينما و التليفزيون على مدى عمرنا".

وأضافت :"كان من أجمل وأرقى الناس فنا وخلقا والتزاما وذوقا وإنسانية ومحبة لكل الناس"، لافتة إلى أنها ستفقد "صديق العمر ورفيق النجاح و أجدع و أطيب و أرق القلوب".

وأشارت إلى الأعمال التي جمعتهما، وهي مسلسلات "مكان فى القلب"، و"امرأة وثلاثة وجوه"، و"قصة الأمس"، و"قضية معالي الوزيرة"، وأفلام "حب في غرفة الإنعاش"، و"فرسان آخر زمن"، و"خادمة ولكن".

وبدأ فهمي مسيرته الفنية عام 1976 بالمشاركة في بطولة فيلم "أين عقلي"، وتوالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل هو مشاركته في بطولة فيلم "السرب"، الذي عرض مؤخرا بدور السينما.