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جدول مواعيد قطارات «بنها - بني سويف» ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات التي تنطلق من محطة بنها مرورًا بعدة محطات وصولًا إلى محطة بني سويف ضمن خط الصعيد، وذلك وفقًا للتوقيت الصيفي. 

تشمل هذه القطارات الأنواع المختلفة من المكيفة، والنوم، والروسية.

محطات خط «بنها - بني سويف»

يمر القطار بمحطات عديدة منها شبرا الخيمة، مصر، العياط، الواسطي، وصولًا إلى محطة بني سويف.

جدول مواعيد القطارات

 

رقم القطار تاريخ الرحلة وقت القيام محطة الوصول وقت الوصول
158 30-10-2024 09:45 صباحًا بني سويف 12:30 مساءً
186 30-10-2024 12:10 مساءً بني سويف 03:44 مساءً
164 30-10-2024 02:35 مساءً بني سويف 05:28 مساءً
1008 30-10-2024 10:20 مساءً بني سويف 12:53 صباحًا

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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