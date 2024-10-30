نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد قطارات «بنها - بني سويف» ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات التي تنطلق من محطة بنها مرورًا بعدة محطات وصولًا إلى محطة بني سويف ضمن خط الصعيد، وذلك وفقًا للتوقيت الصيفي.

تشمل هذه القطارات الأنواع المختلفة من المكيفة، والنوم، والروسية.

محطات خط «بنها - بني سويف»

يمر القطار بمحطات عديدة منها شبرا الخيمة، مصر، العياط، الواسطي، وصولًا إلى محطة بني سويف.

جدول مواعيد القطارات